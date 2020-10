Kommunalpolitik : Zu viele Kinder, zu wenige Kita-Plätze? Kinder-Boom in Malborn bereitet Kopfzerbrechen

Malborn Malborn braucht dringend mehr Platz für Kindergartenkinder. In dem zweitgrößten Ort der Verbandsgemeinde Thalfang fürchtet man bereits vor der eigentlichen Planungsphase, dass die Kita-Erweiterung nicht ausreichen wird.

Manchmal besteht erheblicher Diskussionsbedarf sowohl über lokale als auch über grundsätzliche Themen, auch, wenn über diese Punkte letztendlich keine Abstimmung ansteht. Das war zu sehen bei der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats Malborn und des Ortsbeirats Thiergarten in der Thiergartener Bürgerhalle. Bereits in der Einwohnerstunde meldeten sich Vertreter der Volleyballer und der Fußballer zu Wort.

Das Problem: Sie dürfen, wie weitere Sportgruppen auch, die Steinkopfhalle in Malborn derzeit nicht benutzen. „Wir würden gerne darüber sprechen, dass dort wieder was stattfindet. Uns fehlt der Sport“, sagt eine Sprecherin der Sportgruppen. Man benötige ein Konzept, wie es weitergehen kann, wenn die Coronazahlen niedriger werden und man wieder in die Halle kann, kristallisierte sich bei den Vertretern der Sportvereine heraus. Ansonsten könnte es passieren, dass die Aktiven aufgrund der ungewissen Situation zu Vereinen an anderen Orten wechselten.