Musical : Kinderchor führt „Die Musikdiebe“ auf

Bernkastel-Kues/Kröv (red) Der Kinder und Jugendchor St. Briktius aus Kues bringt unter der Leitung von Michael Meyer das Musical „Die drei Fragezeichen – Musikdiebe“ auf die Bühne. Die drei Fragezeichen-Kids aus Rocky Beach führt es diesmal in die Welt der Musik: Aus dem Tonstudio der berühmten Popsängerin Modena wurde ein Song gestohlen und im Internet verbreitet.

Das Musikstück wird am Samstag, 9. November, und Sonntag, 10. November, jeweils ab 15 Uhr, im Jugendheim in Bernkastel-Kues aufgeführt sowie am Sonntag 24. November, ab 16 Uhr in der Weinbrunnenhalle in Kröv. Der Eintritt kostet neun Euro. Kinder und Jugendliche zahlen fünf Euro. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke. Karten im Vorverkauf sind bei der Tourist-Info Kröv und im Pfarrbüro in Kues erhältlich.