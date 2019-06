Kurs : Kinder kochen Marmelade

Hilscheid (red) Kinder von zehn bis 14 Jahren können am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr im Hunsrückhaus am Erbeskopf lernen wie Marmelade gekocht wird. Was der Garten aktuell zu bieten hat, wird in eine leckere Marmelade verwandelt.

Mitzubringen sind eine Schürze und alte Kleidung.