Benefiz : Kinder laufen für guten Zweck

Foto: Ilse Rosenschild. Foto: TV/Ilse Rosenschild

Thalfang (iro) Rund 200 Kinder haben sich am Donnerstagmorgen am Thalfanger Sportplatz getummelt. Der Anlass: der dritte Spendenlauf an der Erbeskopf Realschule plus in Thalfang, der unter dem Motto „Aktion Hilfreich“ standfand.

Auch Erwachsene liefen eine Ehrenrunde mit. Foto: Ilse Rosenschild. Foto: Ilse Rosenschild