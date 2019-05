Kinder : Kinder übernehmen neuen Spielplatz

Morbach-Hoxel (red) Der neugestaltete Spielplatz wurde in Hoxel in Betrieb genommen. Insgesamt wurden nach Angaben von Ortsvorsteher Achim Zender 23 000 Euro investiert.

Mitfinanziert wurde der Betrag durch Spenden in Höhe von 5450 Euro. Darüber hinaus stellten örtliche Unternehmen und Betriebe Maschinen und Personal kostenlos zur Verfügung. Der Spielplatz wurde komplett in Eigenleistung neugestaltet. Hierfür waren die Hoxeler 500 Stunden im Einsatz. Der Einladung zur Eröffnung folgten mehr als 50 Kinder aus Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg. Sie ließen Luftballons, versehen mit einem Kärtchen mit Rückantwort, in den Himmel steigen. Foto: Achim Zender