Kinder-Uni : Kinder-Uni in Wittlich

Wittlich (red) Im Rahmen der „Kinder-Uni“ in Wittlich in Kooperation mit der Universität Trier und der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei wird am Freitag, 24. Mai, von 15 bis 18 Uhr das Seminar „Kunst und Gemüse“ mit Dr. Stephan Brakensiek in der Stadtbücherei Wittlich angeboten.

