Bildung : Der eine muss, der andere will

Bernkastel-Wittlich Kinder zweier Kitas präsentieren Passagen aus ihrem Lieblingsbuch und freuen sich auf das Wanderraben-Abschlussfest.

() Zum letzten Mal in diesem Jahr ist der Wittlicher Wanderrabe vergangenen Woche in die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich zurückgekehrt, um sich von seiner langen Reise durch die Kitas im Kreisgebiet zu erholen. Die zurückliegenden Wochen verbrachte er in Mülheim und Wolf, wo er die Kinder mit seinem roten Bücherrucksack begeisterte. Zwölf verschiedene aktuelle Bilderbücher wurden vorgelesen, gemeinsam betrachtet, es wurde gespielt, gebastelt und schließlich ganz demokratisch über das Lieblingsbuch abgestimmt.

Wieder einmal erhielt das Buch „Der Prinz muss mal Pipi“ von Greg Gormley volle Punktzahl, und die Kinder aus Mülheim erzählten die lustige Geschichte um den Prinzen in Nöten in Form eines kleinen Theaterstückes mit selbst gemalten Kulissen. In Wolf konnte die Geschichte „Dr. Brumm und der Megasaurus“, in der Dr. Brumm unter die Paläontologen geht und im Garten ein echtes Dinosaurierskelett ausgräbt, am meisten überzeugen. Da die Kinder wohl den Fußboden der Bücherei verschonen wollten und es zu Platzprobleme gekommen wäre, verzichteten sie darauf, ihren Favoriten zu präsentieren. Stattdessen führten sie, verkleidet mit tollen Kostümen, die wunderschön illustrierte Geschichte „Ich will einen Löwen“ auf, in der Finn mit seiner Mutter das passende Haustier aushandelt.