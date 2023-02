Ortsentwicklung : Kindergarten Heidenburg – Warum auf einen schnellen Umzug ein rascher Umbau folgt

Heidenburg Der Kindergarten Heidenburg soll innerhalb von vier Wochen umgestaltet werden – ein ambitionierter Zeitplan.

Deshalb werden jetzt kurzfristig einige Zwischenwände in die bestehenden Räume eingezogen. So entsteht ein zusätzlicher Gruppenraum. Mögliche Fluchtwege werden dabei berücksichtigt. Auch das Büro der Kindergartenleitung und die Küche werden innerhalb des Gebäudes verlegt. Des Weiteren muss eine zusätzliche Kindertoilette montiert werden. Für die Dauer der Umbauarbeiten werden die Kinder in der benachbarten Heidenburghalle untergebracht. Der Schulsport der Grundschule werde dadurch nicht beeinträchtigt, sagt Mattes. Diese könne die Halle weiterhin nutzen.

Kita Heidenburg: Ambitionierter Zeitplan

Das ganze Projekt wirkt vom Zeitablauf sehr ambitioniert. Denn die Turnhalle muss für die Aufnahme der Kinder vorbereitet werden. Stellwände müssen aufgebaut, Möbel vom Kindergarten in die Turnhalle getragen und die notwendige Technik wie Telefon und Internet umgelegt werden. Und das innerhalb von vier Tagen: Am 23. Februar sollen die Arbeiten in der Turnhalle erledigt sein, weil für den 27. Februar der Start des Kindergartenumbaus vorgesehen ist. Und dieser soll wiederum lediglich vier Wochen dauern, sodass der Musikverein Heidenburg am 25. März wie geplant in der Heidenburghalle sein Jahreskonzert veranstalten kann. Deswegen seien für die Umzüge vom Kindergarten in die Halle und wieder zurück auch die Eltern gefragt. Alleine nur mit der Tatkraft der Mitglieder des Gemeinderats funktioniert das nicht, sind sich diese sicher.