Salmtal : Kindergarten und Hotspot

Salmtal In der nächsten Sitzung des Gemeinderates Salmtal am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr sind der Erlass einer Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätte sowie der Bau der Kita Salmtal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken