später lesen Flohmarkt Kinderkleiderbörse in Hontheim Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Förderverein Raphael Kita Hontheim veranstaltet am Sonntag, 31. März, von 14 bis 16 Uhr eine Kleider- und Spielzeugbörse in der Bürgerhalle in Hontheim. Angeboten werden gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen sowie alles rund ums Baby und Kleinkind.