später lesen Kleiderbörse Kinderkleiderbörse in Landscheid Teilen

Twittern

Teilen



(red) Eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse wird am Sonntag, 19. Mai, von 14 bis 16 Uhr in der Eifellandhalle in Landscheid angeboten. Tische können per E-Mail unter kinderkleiderboerse-landscheid@web.de reserviert werden.