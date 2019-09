Workshop : Alte Dosen in Schmuckstücke verwandeln

Wittlich (red) Eine Kinderkreativwerkstatt im Laden „Kaufen mit Herz“ in der Burgstraße 49 in Wittlich wird am Samstag, 7. September, ab 10 Uhr angeboten. Aus alten Büchsen werden praktische Schmuckstücke gebastelt.

