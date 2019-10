Musical : Auf der Spukburg sind die Geister los

Spukburg. Foto: TV/Kulturamt Stadt Wittlich

Wittlich (red) Das Kindermusical „Auf der Spukburg sind die Geister los“ wird am Donnerstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge, Himmeroder Straße 44 in Wittlich aufgeführt.

Das Musical der Freien Bühne Neuwied ist eine Komödie für die ganze Familie, bei der es ganz schön turbulent zugeht. Viele Lieder sind in die Handlung eingewoben und bilden den musikalischen Rahmen für das Stück mit Schauspielern und Großpuppen. Die Besucher können verkleidet zur Halloween-Veranstaltung erscheinen. Die Komödie dauert eine Stunde und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Der Eintritt kostet drei Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene. Karten gibt es beim Kulturamt der Stadt Wittlich am Marktplatz, Telefon 06571/146614.