Gegen Auflagen verstoßen : Kinderpornografie: Angeklagter verurteilt - er muss aber nicht ins Gefängnis

Trier/Salmtal Am Landgericht Trier ist ein 48-Jähriger zur einer mehr als zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er unter anderem gegen die richterliche Anweisungen verstoßen hat, sich Kindern zu nähern und internetfähige Geräte zu benutzen. Ins Gefängnis muss er allerdings nicht.

Das Urteil: Der Mann, der bisher zweimal einschlägig zu längeren Haftstrafen verurteilt worden war, wurde nun von der Dritten Großen Strafkammer zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Damit folgte sie dem Antrag der Staatsanwaltschaft. In eine Strafanstalt muss der Trierer allerdings nicht, denn die Kammer ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an, wo der Mann, der nach eigener Aussage pädophil ist und derzeit in der Klinik Nette-Gut ist, therapiert werden soll. Die Zeit der Therapie werde ihm auf die Haftstrafe angerechnet, so der Vorsitzende Richter Armin Hardt, bis maximal zwei Drittel der Strafe abgegolten sind. Dann könne er unter Umständen die restliche Zeit auf Bewährung in Freiheit – wenn die Therapie erfolgreich war.