Kinder : In den Ferien eine Woche im Wald verbringen

Wittlich In den ersten drei Wochen der Sommerferien bietet der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Teilnahme an einem Waldcamp auf dem Gelände des Waldhauses Wittlich zum Thema Natur an.