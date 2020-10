Platten : Kindertagesstätte im Gemeinderat

Platten Im Plattener Gemeinderat geht es in der Sitzung am Dienstag, 3. November, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus um den Forstwirtschaftsplan 2021, Informationen des Bürgermeisters über Themen der Verbandsgemeinde, die Erweiterung der Kindertagesstätte, die Vergabe von Arbeiten für die Angleichung des zurückgebauten Wendehammers in der Straße „Zum Bieberbach“ und die Not-/Sicherheitsbeleuchtung im Gemeindehaus.