Auszeichnung : Kindertagesstätte Wallscheid als „Bewegungskita“ ausgezeichnet

Wallscheid (red) In zahlreichen Kindertagesstätten ist Bewegung schon zum grundlegenden Prinzip der Entwicklungsförderung geworden. Mit dem landesweiten Qualitätssiegel zeichnet der Verein Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz Kindertageseinrichtungen aus, die der ganzheitlichen Förderung durch Bewegung und Spiel eine hohe Bedeutung beimessen.

Die Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ hat als 136. Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz das landesweit anerkannte Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“ erhalten. Die Kita-Leitung, Marita Stolz, freut sich zusammen mit Ihrem Team sehr über die Auszeichnung, auch wenn die Zertifizierung aufgrund von Covid-19 intern stattfinden musste. Besonders hervorgehoben wurden die Leistungen des Kita-Teams, das einen Schwerpunkt auf den Bereich „Kita in Bewegung“ legt und dem es gelungen ist, im pädagogischen Konzept und Alltag, viel freie Bewegungs- und Spielzeit für die Kinder, täglich angeleitete Bewegungseinheiten sowie wöchentliche Bewegungsstunden zu verankern. So gehen die Kinder zum Beispiel regelmäßig in den Wald und haben sportliche Projekte. Foto: Kita Wallscheid