Wein : Kinderwingert an Mosel und Saar – Wenn Kinder kleine Winzer werden

Viel Spaß beim Kinderwingert im vergangenen Jahr in Trier. Foto: Alexander Schumitz/TV/Alexander Schumitz

Traben-Trarbach/Trittenheim/Saarburg/Trier In vier Weinorten bieten Kultur- und Weinbotschafter Jungen und Mädchen die Möglichkeit, die Entwicklung ihrer eigenen Weinrebe vom ersten Schnitt bis zur Lese zu verfolge – so auch in der Region.

Wie begeistert man Kinder für die Mosel, den Weinbau und ihre Heimat? Mit dieser Frage haben sich Kultur- und Weinbotschafter in mehreren Weinbauorten befasst und das Projekt Kinderwingert ins Leben gerufen. An fünf Terminen beobachten die Jungen und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren über das Jahr die Entwicklung ihrer eigenen Rebe, sagt Peter Storck aus Traben-Trarbach, der in der Doppelstadt das Projekt mit seinem Bruder Achim Ochs anbietet. „Für die Kinder ist das ein wunderschönes Erlebnis, zu sehen, wie die Reben wachsen, auch mal die Schnecken daran hochkriechen. Sie sehen, was auf dem Boden passiert und beobachten, was an der Pflanze geschieht“, sagt er. An dem Projekt Kinderwingert 2023 gibt es nicht nur in Traben-Trarbach, sondern auch in Trittenheim, Saarburg, und Trier.

Kinderwingert 2023: Was die Kinder lernen

Die Kinder nehmen am Rebschnitt teil, beobachten, wie sich die Knospen entwickeln, die Triebe und Blätter wachsen und sich die Blüten öffnen, sagt Storck. Sie sehen, wie sich erst unreife Beeren bilden, in denen dann Zucker eingelagert wird und die dann schließlich süß schmecken. Schließlich werden die Trauben geerntet, gestampft und Traubensaft gepresst. Anschließend gibt es eine Urkunde für die Teilnehmer. „Das vergessen die Jungen und Mädchen nie. Das macht sie richtig glücklich“, sagt Storck, der das Projekt Kinderwingert jetzt zum fünften Mal anbietet.

Kinderwingert in Traben-Trarbach