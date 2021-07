Unwetter : Kinheim zittert wegen Mosel-Hochwasser: Es drohen weitere Überschwemmungen

Kinheim Die Anwohner von Kinheim haben noch einen stressigen Tag vor sich. Vielen Häusern steht das Wasser schon bis zur Türschwelle. Bei anderen sind Garten und Keller schon komplett überschwemmt.

Hochwasser hat Ortsdurchfahrt von Kinheim geflutet

Live-Ticker zum Hochwasser in der Region Trier – Menschen in der Eifel gerettet

Kinheim packt nach Unwetter gemeinsam an

Die Stimmung im Moselort ist allerdings geprägt von Hilfsbereitschaft. Familien und Nachbarn packen gemeinsam an, um so viel Besitz wie möglich in Sicherheit zu bringen. Insgesamt ist man froh, dass die Mosel nicht schon hoher gestiegen ist und immer noch etwas Zeit für Vorbereitungen besteht.