Kommunalpolitik : Kinheimer beraten über Moselbrücke

Kinheim Um das Anlegen eines Barfußpfades geht es in der Sitzung am Mittwoch, 1. Juli, im Ortsgemeinderat Kinheim. Unter anderem stehen zudem der Bebauungsplan Moselvorland, das Parken in der Bahnhofstraße und die Moselbrücke Kinheim-Kindel auf der Tagesordnung.