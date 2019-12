Kultur : „Kino-Bauarbeiten in Wittlich liegen im Zeitplan“

Auf der Baustelle für den Kinopalast in Wittlich vor dem Eventum wird an einem Dezembernachmittag emsig gearbeitet. Foto: Christian Moeris

Wittlich Auf Wittlichs bedeutendster Baustelle läuft alles wie geschmiert.

An vielen Stellen im Wittlicher Stadtgebiet wird derzeit gebaggert und gemauert. Die meisten Wittlicher Bürger dürften sich jedoch für eine ganz spezielle Baustelle im Zentrum der Säubrennerstadt interessieren: Neben dem Stadthaus und Eventum wird derzeit der „Kinopalast Eifel - Mosel“ gebaut. Nach dem Spatenstich Ende September nahmen die Bauarbeiten im Oktober so richtig Fahrt auf. Der TV hat sich nun mal auf der Baustelle umgesehen und mit Bauherr und Kinobetreiber in spe, Kurt Römer, gesprochen. Das ist der Sachstand: „Wir sind fleißig am bauen und liegen absolut im Zeitplan“, sagt Investor Kurt Römer, der bereits den Kinopalast Vulkaneifel in Daun betreibt. Also gibt es jetzt keine Probleme auf dem Bau und bei der Planung mehr und mit Verzögerungen ist auch nicht mehr zu rechnen? „Mich betrübt derzeit eigentlich nur, dass wir nicht schon geöffnet haben“, sagt Römer scherzhaft.