Dokumentation : Café Heimat zeigt Dokumentarfilm

Morbach (red) In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für politische Bildung zeigt das Café-Kino Heimat in Morbach am Donnerstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr einen Dokumentarfilm über den Musiker Eduard Zuckmayer. Die Regisseurin Barbara Trottnow ist an der Vorführung anwesend.

