Kino : Kino und Wein im Kloster

Bernkastel-Kues (red) Der Barocksaal im Kloster Machern verwandelt sich am Mittwoch, 6. November, und Donnerstag, 7. November, in einen Kinosaal. Am Mittwoch wird das biografische Drama „Bohemian Rhapsody“ gezeigt.

Der Film erzählt die wichtigsten Stationen im Leben des Stars Freddie Mercury und der Band Queen. Am Donnerstag ist deutsche Literaturverfilmung „Moselfahrt aus Liebeskummer“ aus dem Jahr 1953 zu sehen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro inklusive einem Glas Wein und einem kleinen Snack (zuzüglich zwei Euro Glaspfand). Die Karten sind zu den üblichen Öffnungszeiten an der Kasse des Mosel-Kinos in Bernkastel-Kues erhältlich.