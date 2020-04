Kultur : Eröffnung des Wittlicher Kinos wird wegen Corona verschoben

Info

Das neue barrierefreie Kino soll auf 2100 Quadratmetern fünf Säle mit 600 Plätzen bieten. „Alle fünf Säle werden auf dem neuesten Stand der Technik sein“, was dreidimensionales (3D) Kino und „absolut perfekten Sound“ einschließe. Bis zum Tag der Eröffnung hat Römer noch Zeit, am Konzept für sein Kino in der Säubrennerstadt zu feilen. Römer: „Wir spielen alle großen Filme, wie wir das auch in Daun machen. Darüber hinaus möchten wir dem anspruchsvolleren Publikum ein intellektuelles Kino und Filme in Originalsprache bieten.“ Die Gastronomie im Kinopalast wird ebenfalls üppig: Das „Burger House“, das von der Beethovenstraße ins Kino umzieht, hat dort künftig eine Gesamtfläche von 400 Quadratmetern, 300 entfallen auf das Restaurant. Knapp 100 Gäste können künftig gleichzeitig im Restaurant essen. Etwa 50 Sitzplätze sind auf einer Terrasse vorgesehen. Auch eine große Bar ist geplant. Am alten Standort wollen die Betreiber der Gastronomie mit einem neuen Konzept weitermachen.