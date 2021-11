Kino und Pandemie : Licht aus, Film ab! – Wie die Kinopaläste in Wittlich und Daun während der Pandemie aufgerüstet haben

Im Vorführsaal des Kinopalastes Eifel/Mosel/Hunsrück in Wittlich: Laura Boller, zuständig für Events und Koopertion, und Kurt Römer, Geschäftsführer der Kinopaläste in Daun und Wittlich. Foto: Verona Kerl Foto: TV/Verona Kerl

Wittlich/Daun Was für ein Albtraum: Am 23. Juli 2020 eröffnet Kurt Römer stolz seinen neuen Kinopalast in Wittlich. Ende Oktober muss er ihn wieder schließen wegen der Corona-Pandemie. Erst seit vier Monaten heißt es wieder: Film ab! Also Ende gut, alles gut?