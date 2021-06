Religion : Marienburger Telefongottesdienst

Pünderich Der Telefongottesdienst der Kirche der Jugend Marienburg am Sonntag,13. Juni, um11.30 Uhr will Hoffnung wecken und Perspektiven weiten. An der Winzigkeit eines Senfkorns wird das Geheimnis des Wachstums aufgezeigt, das in allem, was lebt, grundgelegt ist.

