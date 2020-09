Religion : Bei Anruf Gottesdienst

Zell Die Kirche der Jugend Marienburg feiert zur Zeit gleich doppelt Gottesdienst, im Freien und gleichzeitig am Telefon. Auch am kommenden Sonntag, 20. September, um 11.30 Uhr, bietet sich wieder die Gelegenheit, einen Gottesdienst der Kirche der Jugend Marienburg am Telefon mitzufeiern.