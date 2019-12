Konzert : Chor gibt Adventskonzert

Kirchenchor Arenrath. Foto: TV/Christian Schmitz

ARENRATH/niersbach (red) Der Kirchen- und Projektchor Arenrath/Niersbach veranstaltet am Freitag, 13. Dezember, ab 19 Uhr ein Adventskonzert unter dem Motto „Wunder geschehen“ in der Pfarrkirche St. Alexius in Arenrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken