Katholische Kirche : Zahl der Kirchenaustritte steigt weiter an: Welche Verbandsgemeinde in Bernkastel-Wittlich besonders drastische Zahlen meldet

Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Das bereitet auch dem Bistum Trier Sorgen. Symbolfoto: dpa-tmn/Ingo Wagner

Bernkastel-Wittlich Seit Jahren steigt die Zahl der Kirchenaustritte an. Der jüngste Missbrauchsskandal zeigt eine verstärkende Wirkung. Welche VG im Kreis Bernkastel-Wittlich am stärksten betroffen ist – und was das Bistum Trier dazu sagt.