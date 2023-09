Kirchensanierung noch mit Fragezeichen versehen Enkirchs Kirchenglocken läuten bald wieder

Die 550 Jahre alte Dame hat ordentlich Gewicht: 980 Kilogramm bringt sie auf die Waage. Den Enkirchern möchte sie zusammen mit ihren beiden nur unwesentlich leichtfüßigeren Schwestern bald wieder viel Freude in Form festlicher Klänge bereiten. Bei einer spannenden Aktion sind die drei Glocken der evangelischen Kirche in Enkirch wieder in den Kirchturm gehievt worden.