Kirche : Kirchenkreis steht vor neuen Herausforderungen

Kirchberg Nicht nur Corona sorgt für Herausforderungen für den evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach, auch die Haushaltslage und die Pfarrstellenplanung werden in den kommenden Jahren wohl noch für Diskussionen bei den Protestanten auf dem Hunsrück und an der Mosel sorgen.

„In den kommenden Jahren werden einige, auch einschneidende Veränderungen im Kirchenkreis anstehen, was Finanzen und die Pfarrstellen angeht. Dem wollen wir uns frühzeitig stellen und diese Fragen in Ruhe angehen“, betonte Superintendent Hans-Joachim Hermes bei der Kreissynode. Die Gründe sind vielfältig, aber auch eindeutig: Sowohl durch den Rückgang an Gemeindemitgliedern wie auch durch den Corona-bedingten Einbruch bei der Kirchensteuer wird das Geld knapper. Und der Mitgliederrückgang, aber auch fehlende Theologen werden dafür sorgen, dass es in einigen Jahren deutlich weniger Pfarrstellen geben wird. Für dieses Jahr rechnet der Kirchenkreis bei den Kirchensteuereinnahmen aufgrund der Pandemie mit einem Minus von 12,5 Prozent. Genaue Zahlen wird es erst zum Jahresende geben. Durch eine Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage von rund einer Millionen Euro soll dieses Minus bei den Kirchengemeinden in diesem Jahr ausgeglichen werden. Doch die Finanzprobleme der Gemeinden werden dadurch nicht gelöst. „Rund ein Drittel unserer Gemeinden können schon jetzt, auch ohne Corona, ihre gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Ein weiteres Drittel kann dies nur durch Rückgriffe auf Rücklagen. Das heißt, ein Großteil unserer Gemeinden hat ein strukturelles Defizit“, sagt der Superintendent.