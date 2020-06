Wittlich : Kirchenvorplatz von St. Markus wird zur Kanzel

Wittlich Der Kirchplatz von St. Markus in Wittlich wird erneuert. Zeitgleich soll dort ein barrierefreier Durchgang zur Altstadt entstehen. Deswegen wird der Platz etwas kleiner.

Seit drei Jahrhunderten prägt die Pfarrkirche St. Markus das Stadtbild im historischen Zentrum der Säubrennerstadt. Innerhalb der nächsten Jahre wird sich das Bild dort allerdings stark verändern. Der Kirchplatz ist in die Jahre gekommen. Pflastersteine sind gerissen, und auch an den Treppenstufen gibt es Schäden. Der alte Kirchplatz ist im Gegensatz zur frisch sanierten Kirche, das darf man sagen, kein Blickfang mehr. Bei der Stadtverwaltung sieht man, auch wenn der Kirchplatz aus Sicht der Verkehrssicherheit möglicherweise noch ein paar Jahre halten würde, Handlungsbedarf (der Volksfreund berichtete). Bei der ins Auge gefassten Umgestaltung soll der große Kirchenvorplatz, der zwischen Kirch- und Karrstraße wie ein Hügel emporragt, jedoch ein Stück weit schrumpfen und an seinem Ende einem barrierefreien Durchgang zwischen den beiden Straßen weichen. Denn für gehbehinderte Menschen stellt der Kirchplatz eine unüberwindbare Barriere dar. Zur Kirchstraße sind es 110 Zentimeter, und in Richtung der Karrstraße beträgt der Höhenunterschied vom Kirchenvorplatz über die Treppen hinab zur Straße sogar mehr als zwei Meter.