Fronleichnam im Wandel Kaum noch Prozessionen: Naht das Ende einer jahrhundertealten Tradition?

Klausen · Sie haben jahrhundertelang das kirchliche Leben in Eifel, Mosel und Hunsrück geprägt: die vielen Prozessionen an bestimmten Feiertagen wie Fronleichnam. Doch an vielen Orten gibt es sie nicht mehr. Warum das so ist und welche Lösungen es geben kann.

05.06.2023, 11:54 Uhr

An den Bitttagen vor Christi Himmelfahrt fanden traditionell stets viele Bittprozessionen durch die Fluren statt, so wie auch in Klausen, bei denen um eine gute Ernte und um die Verschonung vor Unwettern gebetet wird. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Als er vor 13 Jahren sein Amt in Klausen antrat, gab es in Klausen an Christi Himmelfahrt noch fünf Prozessionen, jetzt sind es nur noch zwei. Tendenz: weiter sinkend. Laut Pater Albert Seul findet im Moment ein großer Traditionsabbruch statt. An Fronleichnam sehe es ähnlich aus. Dabei kennen die wenigsten noch den Ursprung und den Sinn der Bittprozessionen im Mai.