Veranstaltung : Klein, gemütlich und ein großer Besuchermagnet

Kleinich Kirchspiels Stroosefest, das von den Vereinen und Institutionen Kleinichs gemeinsam organisiert wird, hat durch seine Ursprünglichkeit und Atmosphäre wieder Tausende Besucher angelockt.

Straßenfeste werden manchmal attraktiver, wenn sie nur alle drei Jahre stattfinden. Und wenn dann noch das Wetter mitspielt, so dass die Besucher auf dem eigentlich frischen Hunsrück noch nachts im Hemd mit kurzen Ärmeln feiern können, kann ein Fest nur noch gelingen. So wie bei Kirchspiels Stroosefest, das tausende Menschen nach Kleinich gelockt hat.

„Die Leute haben bis zu einer Stunde angestanden für Reibekuchen“, sagt Born. Tatsächlich ist Kirchspiels Stroosefest eine Veranstaltung, bei der Traditionen groß geschrieben werden. Selbstgebackene Kuchen und Torten, Schwenkbraten, Pellkartoffeln aus der Dämkolonn und Hunsrücker Kartoffelklöße stehen auf den Speisekarten der Stände. „Bei uns gibt es Ebbes aus Kleinich!“, sagt Born mit Anspielung auf die Hunsrücker Eigenmarke „Ebbes von Hei!“ Neun Vereine, Gruppen und Institutionen wie auch die Kinder der Grundschule, die Obstsalat und Kokosnüsse anboten, beteiligten sich am Stroosefest, sagt er. 20 Frauen vom Kleinicher Gesangverein haben etwa 320 Klöße im Gemeindehaus selbst hergestellt. „Wir haben die Klöße aus rohen und gekochten Kartoffeln gemacht, genauso wie früher“, sagt Gisela Helfenstein-Müller. Dazu die Füllung aus Hackfleisch und Lauch – fertig ist die Hunsrücker Spezialität. Der Verkauf laufe über die Gemeinschaft von Gesangverein, Heimatverein und Turnverein, sagt sie. Und: „Das geht alles nur in Gemeinschaft.“ Zur Persönlichkeit und zum Flair trägt auch die aufwendige Dekoration bei. „Die Blumengestecke habe wir am Samstagmorgen selbst gemacht“, sagt Helfenstein-Müller. Hinzu kommen frisch gemangelte Leinentischdecken aus Privatbesitz, teilweise noch mit Monogramm und viele Kerzen, die speziell am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit für Atmosphäre sorgten.