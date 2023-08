Am Wochenende Kirmes-Hammelbraten in Esch – Woher kommt diese Tradition?

Esch · Was an der traditionellen Kirmes für die Wittlicher der Saubraten, das ist für die Escher der Hammelbraten. Schon seit vielen Jahrzehnten steht dieses Gericht an besagtem Fest auf der Speisekarte. Doch woher stammt dieser Brauch, den es so nur in dem Dorf im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt? Wir haben nachgehört.

22.08.2023, 14:43 Uhr

Schäfer der Familie Kremer. Im Hintergrund das alte Gasthaus. Ist aus dieser Schäfer-Tradition das Hammelbratenessen an der Kirmes entstanden? Foto: Privat/Monika Traut-Bonato/Privat

Von Monika Traut-Bonato

Vom 25. bis 27. August feiert der kleine Ort Esch bei Klausen seine traditionelle Kirmes. Auf den Plakaten und Hinweisen im Internet, wie beispielsweise bei Facebook, ist zu lesen, dass der traditionelle Hammelbraten wieder auf dem Speisezettel steht. „An allen Tagen traditionelles Hammelbratenessen!“ Veranstalter sind in diesem Jahr der Musikverein Sehlem-Esch und die Sportfreunde Esch.