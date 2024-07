Schlagerparty und mehr im Kurpark Manderscheider Kirmes sorgt für jede Menge Glückshormone

Es sind vor allem Regenschirme, die das Bild im Kurpark während der traditionellen Manderscheider Kirmes prägen. Doch viele ließen sich trotz des schlechten Wetters die Traditionsveranstaltung in Manderscheid nicht entgehen. Zur Eröffnung gab es am Samstagabend gleich zwei Höhepunkte: Einen pompösen Schlager- und Tanzabend bot die „Gerd-Blume-Show“. Bei einem vom Sportverein Vulkan Manderscheid organisierten Elfmeterschießen stand eindeutig der Spaß im Vordergrund. Es sorgte bei allen Besuchern für jede Menge Glückshormone. Der SV Vulkan Manderscheid nahm sein 60. Jubiläum zum Anlass, allen rund 500 Mitgliedern für die jahrelange Treue zu danken. Zwölf Mannschaften aus vielen Freundesgruppen beteiligten sich an dem Wettbewerb. Dass der gesellige Aspekt im Vordergrund stand, unterstreicht auch Mathias Schröder vom Vorstand des SV: „Es beteiligen sich viele Amateure an unserem Elfmeterschießen. Genau das war auch unser Ansinnen, denn schließlich soll der Spaß im Vordergrund stehen und nicht allzu sehr der sportliche Gedanke.“ Gewonnen hat das sportlich-gesellige Spektakel die Spielgemeinschaft Baubude aus Manderscheid.