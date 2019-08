Extra

Extra-Applaus von der Treppe: Ein Ständchen extra für die Treppengäste vor der Markuskirche spielte der MV Bombogen während des Festumzugs am Samstag. Das honorierten die Besucher, meist bestehend aus 50ern der vergangenen Jahre, mit einem dicken Applaus und Jubel.

Viele Fuffziger: Zahlreiche ehemalige 50-Jährige hatten sich in Gruppen, je nach Jahrgang, auf der Treppe an der Markuskirche versammelt, meist gekleidet wie einst zum Jubiläum. Einer der ältesten war sicherlich Wittlichs Original Adi Kaspari, der noch seinen Anstecker des Jahrgangs 1938/39 trug – und dessen Tochter und Nichte in diesem Jahr mit den 50-Jährigen feiern.

Leerer Platz an der Lieser: Irgendwie hat er gefehlt, der Handwerkermarkt auf dem Platz an der Lieser, der ob der fehlenden Stände und wenigen Sitzgelegenheiten ungewöhnlich leer wirkte. Einige wenige Handwerker hatten ihre Stände in der Schloßstraße aufgebaut, dort waren unter anderem selbstgemachte Kissen aus der Eifel, Küchenutensilien aus Olivenholz oder Keramik aus Tunesien zu finden.

Mehr Gemüse: Im Vorfeld der Kirmes und während der Festtage appellierte Detlef Hein aus Altrich, Seelsorger im Ruhestand, an die Menschen, mehr Gemüse statt Fleisch zu essen, ohne aber auf letzteres verzichten. Dazu ließ er sich ein T-Shirt mit dem Säubrenner-Logo und dem Appell „Mehr Gemüse“ drucken.

Polizeibilanz: Zwei ruhige Abende meldete die Polizei Wittlich: Am Freitag fanden die Beamten bei einem Jugendlichen allerdings ein Messer. Daraufhin sei er von einer Erziehungsberechtigten abgeholt worden. Die Kirmes war für ihn beendet. Am Samstag sei die Zahl der Besucher überschaubar gewesen, so die Polizei. Bereits gegen 23 Uhr hätten etliche Gäste die Kirmes verlassen. Für die Polizei bedeutete dies bis zur Schließung des Rummelplatzes lediglich zwei unbedeutende Körperverletzungen, eine Sachbeschädigung und einen Diebstahl eines Mobiltelefons, wobei dieses später wieder gefunden wurde. Gemessen an der Anzahl der Besucher sei dies eine positive Bilanz für den Hauptbesuchertag gewesen, so die Polizei.