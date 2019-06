Fest : Live-Musik und Traktortreffen

Schönberg (red) In Schönberg wird von Freitag, 14. Juni, bis Montag, 17. Juni, Kirmes gefeiert. Am Freitag, ab 20 Uhr gibt die Band Gooseflesh (Foto) ein Konzert. Das Repertoire der Musiker reicht von Rockhighlights der 1980er Jahre über Balladen der 1990er bis hin zu topaktuellem Electro-Pop.

Am Samstag treffen die Traktoren ein. Die Band Celebration bietet ab 20 Uhr Tanzmusik. Das Programm am Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Der Fahrzeugkorso durch Schönberg startet um 14 Uhr mit den fidelen Dorfmusikanten. Im Anschluss erwartet die Gäste eine Fahrzeug- und Geräteschau sowie verschiedene Vorführungen. Am Montag wird Kaffee und Kuchen und ab 18 Uhr Spießbraten angeboten. Ab 20 Uhr spielt die Band Timeless. Foto: Gooseflesh