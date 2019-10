Kostenpflichtiger Inhalt: Krankenhäuser : Psychiatrie in Bernkastel-Kues hat Kisten für Mega-Umzug schon gepackt

Am 25. Oktober wird der Neubau der Psychiatrie am Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues offiziell eröffnet, am 28./29. Oktober ziehen Mitarbeiter und Patienten von Wittlich um. Foto: TV/Axel Kohlhaas

Bernkastel-Kues/Wittlich Aus Wittlich in den 16-Millionen-Neubau nach Bernkastel-Kues heißt es am 28./29. Oktober für die Psychiatrie-Abteilung des Verbundkrankenhauses.

Stationshündin Flori kennt sich im künftigen Zuhause schon aus, die Mitarbeiter hatten ihre Intensiv-Führungen am neuen Arbeitsplatz, die ersten Paletten wurden in dieser Woche von Wittlich nach Bernkastel-Kues transportiert, die ersten Materialschränke sind befüllt – dem größten Umzug in der Geschichte der Krankenhäuser Wittlich und Bernkastel-Kues steht nichts mehr im Wege.

Kommenden Freitag (25. Oktober) wird der Neubau der Psychiatrie am Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues offiziell eröffnet, einen Tag später kann sich die Öffentlichkeit beim Tag der Offenen Tür über die vier Stationen mit 90 Betten (75 stationär, 15 Plätze in der Tagespflege) informieren (siehe Extra). Das ist aber nur der Vorgeschmack für den Umzug von 75 Patienten, rund 80 Mitarbeitern und dem übrigen Material am 28./29. Oktober.

Hintergrund Verbundkrankenhaus Bernkaste/Wittlich 2002 vereinigte die Cusanus-Trägergesellschaft Trier (CTT) als Träger die beiden zuvor eigenständigen Krankenhäuser St. Elisabeth in Wittlich (eröffnet 1975) und Cusanus in Bernkastel-Kues (eröffnet 1966) zum neuen Verbundkrankenhaus. Seither verfügen beide Standorte über unterschiedliche Schwerpunkte und Abteilungen. Aktuell arbeiten 1244 Mitarbeiter im Verbundkrankenhaus (164 Ärzte, 642 Pflegekräfte und 438 in Verwaltung und Technik). 2018 wurden 21 270 Patienten stationär und 50 375 ambulant an beiden Standorten behandelt. Insgesamt verfügt der Verbund über 496 vollstationäre und 15 teilstationäre Betten. Abteilungen am Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues: Akutgeriatrie/Altersmedizin, Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin, Innere Medizin, neu: Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin sowie als Belegabteilungen: Urologie, Gynäkologie, Augenheilkunde. Daneben verfügt das Krankenhaus über ein Medizinisches Versorgungszentrum (inklusive ambulanten Operationen und Praxen für Schmerztherapie, Diabetologie und Nephrologie, Urologie und das Nierenzentrum). Abteilungen am St. Elisabeth-Krankenhaus Wittlich: Innere Medizin, Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Neurologie, Viszeralmedizin (Allgemein- und Viszeralchirurgie/Gastroenterologie), Gefäßchirurgie, Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Physiotherapie/Podologie und eine Belegabteilung für Orthopädie. Die medizinischen Zentren in Wittlich bieten Brustkrebszentrum, Darmzentrum, Diabeteszentrum, Gefäßzentrum, Regionales Traumazentrum und das Wirbelsäulenzentrum. Weitere Einrichtungen in Wittlich: Rettungshubschrauber Christoph 10, Rettungswache des DRK-Rettungsdienst, Bereitschaftsdienstzentrale der KV RLP, eine Radiologische Praxis und eine Onkologische Praxis. Der Neubau der Psychiatrie wurde auf rund 8000 Quadratmetern Fläche errichtet, der umbaute Raum von 32456 Kubikmetern entspricht rund 40 Wohnhäusern.

Seit Monaten tüftelt die „Arbeitsgruppe Umzug“ des Verbundkrankenhauses unter Leitung von Irene Baranowsky jedes Detail aus, dicke Ordner wurden angelegt, zudem erhält jeder Mitarbeiter eine Checkliste für seinen Bereich. „Seit 39 Jahren arbeite ich hier, einen solchen Umzug gab es noch nie“, sagt Baranowsky.

Die Belegung der Zimmer steht schon fest, die Patienten reisen in mehreren Gruppen per Bus oder Krankentransport dienstags von Wittlich nach Bernkastel-Kues. Die Patienten der Tagesklinik werden dienstags noch in Wittlich und mittwochs schon am neuen Standort therapiert. „Das Wichtigste ist, dass die Unterbrechung der Betreuung möglichst kurz ist – und das sich die Patienten schnell heimisch fühlen. Die ersten 36 Stunden sind entscheidend für alle Beteiligten“, sagt Baranowsky.

16 Millionen hat der Neubau gekostet, größtenteils vom Land finanziert. Im Januar 2016 erfolgte der Spatenstich, eigentlich sollte die Neueröffnung im Sommer gefeiert werden. Doch ein größerer Wasserschaden bei einem Rohrleitungstest im Februar sorgte für eine Verzögerung. Nun aber wird in Bernkastel-Kues zusammengeführt, was bisher in Wittlich aus Platzmangel in unterschiedlichen Gebäuden beheimatet war: Vier Stationen, Tagesklinik, Arzt- und Behandlungszimmer, Räume für Kunsttherapie, Musiktherapie, ein Therapiegarten, Küchen auf jeder Station und ein großer Multifunktionsraum.

Viel Glas sorgt für viel Licht in den drei Geschossen der beiden winkelförmig angeordneten Gebäudeteile, das architektonische Konzept steht für mehr Offenheit bei allen nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Der sogenannte Potsdamer Tisch in beiden Stations-Stockwerken sorgt dafür, dass die Türen zum Treppenhaus grundsätzlich offen sind, denn eine Pflegekraft am Tisch hat alle Patienten im Blick – und spricht diese an, wenn sie die Station verlassen wollen, dies aber nicht dürfen. In Wittlich waren die Stationstüren stets verschlossen, dieses Gefühl des „Weggesperrt-Seins“ will man am neuen Standort vermeiden, dafür gibt es auch große Kommunikationszonen für Patienten, Mitarbeiter und Angehörige in allen Etagen.

Pro Jahr wurden bisher in Wittlich bis zu 1000 Patienten stationär und 1200 ambulant in der Psychiatrie wegen Schizophrenie, Depression, Verhaltensauffälligkeiten bei Demenz, Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen behandelt. Weil alles zu klein wurde, entschloss man sich zum Neubau.

Viel Licht sorgt für helle Stationen im Psychiatrie-Neubau. Foto: TV/Axel Kohlhaas