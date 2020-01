Sitzung : Kita-Anbau und Dorfwettbewerb

Salmtal In der Sitzung des Gemeinderates Salmtal am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr geht es nach der Einwohnerfragestunde um den Forstwirtschaftsplan 2020, die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2020 und Bauangelegenheiten.

