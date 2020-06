Corona : Kita-Besuch nur eingeschränkt möglich

Thalfang Die Kindergärten in der Ortsgemeinde Thalfang kehren langsam zu einem geregelten Betrieb. Hatte es zu Beginn der Corona-Pandemie lediglich eine Notbetreuung von 7.15 bis 17 Uhr für Härtefälle gegeben, so können die Jungen und Mädchen jetzt wenigstens an zwei Tagen pro Woche von 8 bis 13 Uhr ihren Kindergarten Arche Noah oder Regenbogen besuchen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir müssen jedem Kind die Möglichkeit geben, in den Kindergarten gehen zu können“, sagt Burkhard Graul, Ortsbürgermeister von Thalfang. Eine Notbetreuung gibt es weiterhin. Allerdings ist diese jetzt von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. In den beiden Kindergärten nutzen 39 Jungen und Mädchen, aufgeteilt in drei Gruppen, dieses Angebot, sagt Graul. Diese Gruppen würden aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr, für den Fall, dass ein Kind mit dem Coronavirus infiziert sein sollte, strikt voneinander getrennt.

Eine längere Notbetreuung sei aus personellen Gründen derzeit nicht möglich.