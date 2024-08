Räume für 55 Kinder gesucht Wasserschaden legt Kita-Anbau in Gonzerath lahm – und es könnte noch schlimmer kommen

Morbach-Gonzerath · Schlechte Nachrichten für Eltern in Gonzerath: Im Anbau der Kita ist Wasser ausgetreten. Nach Ferienende in zwei Wochen könnte sogar das komplette Gebäude nicht nutzbar sein. Warum der Ausfall droht und an welchen Lösungen die Gemeinde jetzt arbeitet.

09.08.2024 , 12:09 Uhr

Im Anbau der Kita Gonzerath (links im Bild) gibt es einen Wasserschaden. Das könnte größere Auswirkungen auf die Betreuung der rund 55 Kinder nach den Sommerferien haben. Foto: Gemeindeverwaltung Morbach