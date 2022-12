In der Kita Zwergenstübchen in Heidenburg wird es bald mehr Anmeldungen als verfügbare Betreuungsplätze geben. Die Gemeinde plant deshalb eine bauliche Erweiterung. In der Zwischenzeit muss aber eine Übergangslösung her, an der derzeit unter Hochdruck gearbeitet wird. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber