Gesundheit : Kita in Bergweiler bei Wittlich wegen Corona-Falls geschlossen

Kita in Bergweiler bei Wittlich wegen Corona-Falls geschlossen

Die Kindertagesstätte "Am Sonnenhang" in Bergweiler ist wegen Covid-19 geschlossen. Foto: Angelina Burch

Bergweiler/Wittlich Zehn Kinder zeigen Symptome: Ein Reihentest von 100 Kindern und Erziehern ist für Dienstag angeordnet.

Eine Hiobsbotschaft am späten Freitagnachmittag: Die Kindertagesstätte der 850-Einwohner-Gemeinde Bergweiler in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist am Freitag, 3. Juli, nach Bekanntwerden eines Coronafalles geschlossen worden.