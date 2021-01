Kindergarten : Kita-Kinder erstellen ein internationales Kochbuch

Wittlich (red) Die Kindertagesstätte Jahnplatz will schon seit Jahren offen sein für Neues und Unbekanntes und Verständnis entwickeln für andere Kulturen und Traditionen. Die Kita lebt das in einem Haus mit 19 Nationalitäten.

Das inspirierte eine Gruppe Eltern und Erzieherinnen zu einem Kochprojekt. Lieblingsrezepte der Familien aus aller Welt wurden gesammelt und in zahlreichen Kochabenden probegekocht und fotografiert. Internationale Grillabende und ein Familienfest mit Suppen aus aller Welt komplettierten die Rezeptsammlung. Die Kinder wollten noch ihre Lieblingsrezepte von Kita und Hortküche mit dazu haben. Entstanden ist eine Sammlung von 94 Rezepten aus aller Welt mit Infos zu den einzelnen Ländern, mit Illustrationen und Tischsprüchen. Neue Rezepte ausprobieren, fremde Gewürze und Geschmäcker kennenlernen oder auch neue Kinderrezepte zu Hause nachkochen, in diesem Kochbuch ist für die ganze Familie was dabei.

Ab sofort kann man dieses Buch in der Kita Jahnplatz, Am Jahnplatz 11, in Wittlich und in der Altstadtbuchhandlung für 14,95 Euro erwerben. Foto: privat