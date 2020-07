Sitzung : Kita und Bebauungsplan

Binsfeld Die Dachsanierung der Kindertagesstätte ist ein Thema der nächsten Sitzung des Gemeinderates Binsfeld am Montag, 6. Juli. Weitere Themen sind die Sanierungsarbeiten am Pavillon Grundschule, der Bebauungsplanung „Unterste Wiese“, die Instandsetzung eines Wirtschaftsweges an der Gemarkungsgrenze Arenrath sowie Instandsetzungsarbeiten im Kösterweg.



