Bildung : Rund 310 000 Euro für den Ausbau von Kitas

Wittlich/Mainz Wie die Landtagsabgeordnete Tamara Müller (SPD) mitteilt, erhalten die Kita Wittlich-Neuerburg 170 000 Euro und die Kita Wittlich-Lüxem 140 000 Euro aus dem fünften Kita-Investitionsprogramm des Bundes sowie aus Landesmitteln.

Vom fünften Kita-Investitionsprogramm des Bundes profitieren in der aktuellen Förderrunde 34 rheinland-pfälzische Kitas, landesweit fließen mehr als 5,9 Millionen Euro in den Kita-Ausbau. Mit den zusätzlichen Mitteln können etwa Erweiterungen oder Sanierungen vorgenommen werden, mit denen Verpflegungsmöglichkeiten, Barrierefreiheit oder Hygienekonzepte in den Kitas verbessert und neue Kita-Plätze geschaffen werden können. Im Rahmen des Konjunktur- und Zukunftspakets des Bundes erhält Rheinland-Pfalz in den Jahren 2020 und 2021 weitere 48 Millionen Euro für den Kita-Ausbau.