Familie : Kitabeiträge für geschlossene Einrichtungen?

Bernkastel-Wittlich Kitas und Horte sind Corona-bedingt geschlossen. Die Kreisverwaltung hat eine Entscheidung über die Beiträge getroffen.

Wegen der aktuellen Situation sind die Kitas seit dem 16. März geschlossen, und die Betreuung der Kinder musste seither privat geregelt werden. Nur Eltern, die in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten, können derzeit eine Kinderbetreuung in den Kitas in Anspruch nehmen.burch Generell sind die Plätze in Kitas für Kinder ab zwei Jahren in Rheinland-Pfalz kostenlos. Die Betreuung von jüngeren Kinder ist wiederum kostenpflichtig. Und genau zu diesem Beitrag wurde für den April eine Entscheidung getroffen.