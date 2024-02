Hohe Investitionen So wurden die Kitas in Bernkastel-Kues fit für die Zukunft gemacht

Drei Kitas in Bernkastel-Kues sind im Besitz der Stadt und waren in den vergangenen Jahren sanierungsbedürftig. Dazu zählen die Katholische Kita St. Antonius in Kues, die Katholische Kita St. Michael in Bernkastel und der Gemeinschaftskindergarten im Bernkastel-Kueser Stadtteil Wehlen. Bei allen Einrichtungen bestand seit Jahren Handlungsbedarf. „Wir haben frühzeitig das Problem erkannt und Planungen gemacht“, sagt Stadtbürgermeister Wolfgang Port.