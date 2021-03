Brauchtum : Kläpper-Tradition wird beibehalten

Wittlich/Longkamp (red) Aufgrund der Corona-Situation kann das traditionelle Klappern, Kleppern, Rappeln oder Raspeln, das üblicherweise während der Kartage das Glockengeläut ersetzt, wie schon im vergangenen Jahr nicht in seiner gewohnten Form realisiert werden.

Die Pfarreiengemeinschaft Wittlich lädt dazu ein, zu den gewohnten Klapperzeiten morgens, mittags und abends an Karfreitag und Karsamstag vom eigenen Fenster, Balkon oder Garten aus zu klappern. Wer keine eigene Klapper hat, kann sich an die Gemeindereferentin Heike Feldges, Telefon 0176/96376838 wenden. Es darf auch ein Klapper-Ersatz verwendet werden. Die Klapperzeiten sind in Altrich und Wittlich 8, 12 und 18 Uhr, in Platten und Plein 7, 12 und 18.30 Uhr, Bombogen und Flußbach 7, 12 und 18.30 Uhr, Lüxem 8, 12 und 18.30 Uhr, Neuerburg 7, 12 und 18 Uhr sowie Wengerohr 6, 12 und 18 Uhr.